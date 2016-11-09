Боевики сегодня 29 раз обстреляли позиции украинских военных – штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении боевики 18 раз провоцировали украинских военных на открытие ответного огня, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружение БМП, а также минометы. «Под обстрелы попали Павлополь, Гнутово, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, Широкино, Лебединское, Водяное. В Широкино, Павлополе и Богдановке работал и снайпер», - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении российско-оккупационные войска с использованием гранатометов, вооружения БТР и зенитных установок обстреляли Новозвановку, Новотошковское, Новоалександровку и Крымское.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Авдеевку и Луганское. «В целом более 100 мин запрещенных Минскими договоренностями калибров было выпущено врагом по нашим позициям», - отметили в пресс-центре штаба АТО.