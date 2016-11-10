Сутки в АТО: Водяное боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии, горячее всего – под Мариуполем
В минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 44 случая открытия огня по позициям сил АТО.
Наиболее активные обстрелы со стороны незаконных бандформирований зафиксировали на Мариупольском направлении. Здесь врагнарушил "тишину" 25 раз, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружение БМП, а также 82 и 120-миллиметровые минометы, вблизи населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Красногоровка, Богдановка, Гнутово, Марьинка. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.
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В районе Широкино, Павлополя и Богдановки работал снайпер. По Водяному враг вел огонь из 122-миллиметровой артиллерии.
"На Луганском направлении российско-оккупационный контингент 14 раз из разных видов вооружения, включая минометы, обстрелял Новоолександровку, Новозвановку, Крымское и Новотошковское", - говорится в сообщении.
На Донецком – зафиксировано 5 обстрелов по Авдеевке и Луганскому. Каждый раз, помимо прочего вооружения враг использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы.