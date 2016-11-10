Сутки в АТО: Водяное боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии, горячее всего – под Мариуполем

Наиболее активные обстрелы со стороны незаконных бандформирований зафиксировали на Мариупольском направлении. Здесь врагнарушил "тишину" 25 раз, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружение БМП, а также 82 и 120-миллиметровые минометы, вблизи населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Красногоровка, Богдановка, Гнутово, Марьинка. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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В районе Широкино, Павлополя и Богдановки работал снайпер. По Водяному враг вел огонь из 122-миллиметровой артиллерии.

"На Луганском направлении российско-оккупационный контингент 14 раз из разных видов вооружения, включая минометы, обстрелял Новоолександровку, Новозвановку, Крымское и Новотошковское", - говорится в сообщении.

На Донецком – зафиксировано 5 обстрелов по Авдеевке и Луганскому. Каждый раз, помимо прочего вооружения враг использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы.