Боевики на Донбассе заблокировали пункт пропуска "Гнутово"

Российско-оккупационные войска заблокировали КПВВ «Гнутово» в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

В сообщении отмечается, что боевики до сих пор не начали пропуск лиц и автомобилей через пункт пропуска.

«Сегодня напротив КПВВ «Гнутово» представители российско-террористических войск не начали пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на своем блокпосту в н.п. Октябр», - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования хотят обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в обстрелах поселка.

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«По состоянию на утро российские наемники не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд. В настоящее время в КПВВ «Гнутово» на выездном направлении находится 40 автомобилей и 30 лиц, следующих в пешем порядке», - добавили в ГПСУ.

Напомним, вчера, 9 ноября, боевики "ДНР" перекрыли движение через контрольно-пропускной пункт "Октябр", расположенный вблизи линии разграничения в Донецкой области.

Причиной боевики называли якобы "обстрел с направления позиций украинских военных".

По сообщению сайта боевиков, на момент закрытия в очереди на КПП находилось около 50 автомобилей.