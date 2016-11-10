Боевики на Донбассе заблокировали пункт пропуска "Гнутово"
Бандформирования хотят обвинить подразделения ВСУ в обстреле населенного пункта, где и расположен пункт пропуска.
Российско-оккупационные войска заблокировали КПВВ «Гнутово» в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
В сообщении отмечается, что боевики до сих пор не начали пропуск лиц и автомобилей через пункт пропуска.
«Сегодня напротив КПВВ «Гнутово» представители российско-террористических войск не начали пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на своем блокпосту в н.п. Октябр», - говорится в сообщении.
Отмечается, что незаконные вооруженные формирования хотят обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в обстрелах поселка.
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«По состоянию на утро российские наемники не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд. В настоящее время в КПВВ «Гнутово» на выездном направлении находится 40 автомобилей и 30 лиц, следующих в пешем порядке», - добавили в ГПСУ.
Напомним, вчера, 9 ноября, боевики "ДНР" перекрыли движение через контрольно-пропускной пункт "Октябр", расположенный вблизи линии разграничения в Донецкой области.
Причиной боевики называли якобы "обстрел с направления позиций украинских военных".
По сообщению сайта боевиков, на момент закрытия в очереди на КПП находилось около 50 автомобилей.