Боевики закрыли один из пунктов пропуска близ линии разграничения

16:48, 09 ноября 2016
Война
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Боевики "ДНР" перекрыли движение через контрольно-пропускной пункт "Октябрь", расположенный вблизи линии разграничения в Донецкой области.

REUTERS

Об этом сообщает сепаратистский ресурс.

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Причиной боевики назвали якобы "обстрел с направления позиций украинских военных".

По сообщению сайта боевиков, на момент закрытия в очереди на КПП находилось около 50 автомобилей.

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