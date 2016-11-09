Боевики закрыли один из пунктов пропуска близ линии разграничения
16:48, 09 ноября 2016Война
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Боевики "ДНР" перекрыли движение через контрольно-пропускной пункт "Октябрь", расположенный вблизи линии разграничения в Донецкой области.
REUTERS
Об этом сообщает сепаратистский ресурс.
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Причиной боевики назвали якобы "обстрел с направления позиций украинских военных".
По сообщению сайта боевиков, на момент закрытия в очереди на КПП находилось около 50 автомобилей.
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