Боевики закрыли один из пунктов пропуска близ линии разграничения

Боевики "ДНР" перекрыли движение через контрольно-пропускной пункт "Октябрь", расположенный вблизи линии разграничения в Донецкой области.

Об этом сообщает сепаратистский ресурс. Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных Причиной боевики назвали якобы "обстрел с направления позиций украинских военных". По сообщению сайта боевиков, на момент закрытия в очереди на КПП находилось около 50 автомобилей.

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