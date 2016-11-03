Боевики на Донбассе в очередной раз обстреляли пункт пропуска "Марьинка"

Огонь боевики открыли в 21 час. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Боевики вели обстрелы из окрестностей Александровки.

«Обстрел велся в течение часа с окраины н.п. Александровка, что на временно непідконтрольній территории. Террористы использовали стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе заявили, что на время обстрелов пропуск граждан уже не осуществлялся.

Напомним, что на минувшей неделе российские наемники данное направление обстреливали три дня подряд. Кроме стрелкового оружия, они также применяли гранатометы.

В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 47 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, однако самое тяжелое вооружение террористы использовали на Луганщине.