Волонтеры обнаружили на Донбассе российские комплексы разведки "Зоопарк-1" и "Аистенок" (фото)

Об этом говорится на сайте международного разведывательного сообщества InformNapalm.

В ходе анализа социального профиля российского боевика обнаружена одна деталь: на своей странице он разместил часть статьи от 12 октября 2016 года "Российские танки защитят "Зоопарк" и "Аистенок", в которой говорится, что "станции наземной артиллерийской разведки и контроля стрельбы "Зоопарк" и "Аистенок" поступили в Первую танковую армию Западного военного округа".

Снимки упомянутого комплекса 1Л271 "Аистенок" также были обнаружены в фотоальбомах друзей друзей боевиков.

"Зоопарк-1" (индекс ГРАУ 1Л219М) – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы). Предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля за беспилотными летательными аппаратами.

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Также волонтеры нашли доказательства использования на Донбассе российского радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Аистенок".

Отмечается, что полуавтоматизированная система сбора данных UKROPalantir показала, что один из боевиков удалил некоторые уже опубликованные у себя на странице в соцсети снимки: скорее всего, он осознал, что "командование не погладит его по голове, когда узнает, что он засветил комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л271 "Аистенок".

Фото, на котором заметен "Аистенок", сделано на старом терриконе в Донецке. А если присмотреться, то за спиной Егорова (боевика - Ред.) стоит катушка, и дальше, от небольшого укрытия, к комплексу тянется кабель.