За сутки на Донбассе ранили пятерых украинских военных
13:29, 05 ноября 2016Война
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За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет.
Иллюстрация REUTERS
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, пятеро бойцов получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но пятеро военнослужащих получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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