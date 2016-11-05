За сутки на Донбассе ранили пятерых украинских военных

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, пятеро бойцов получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но пятеро военнослужащих получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.