"Приветы" 122-м калибром: штаб АТО показал последствия вражеского обстрела села под Мариуполем (фото)
Боевики обстреляли село Виноградное под Мариуполем, повреждены семь домов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
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"Получили жители села Виноградное от вооруженных формирований ОРДО. Шесть снарядов, которыми боевики обстреляли это село, наделали немало бед. В частности осколками и взрывной волной было повреждено семь домов. Разбиты окна, повреждены двери и стены. Во многих сооружениях значительные разрушения внутри", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, также, в результате обстрела были повреждены сети электро и газоснабжения. На снимках видно, во что превратилась труба по которой жители села получали "голубое топливо".
По данным пресс-центра, все случаи разрушений и обстрелов мирных поселений Украины тщательно фиксируются офицерами СЦКК и передаются в СММ ОБСЕ.