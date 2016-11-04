В ОБСЕ за 2,5 года насчитали более двух десятков машин, вывозивших "груз 200" в Россию

Об этом заявил представитель США при Организации посол Даниэль Байер, сообщает Donpress.com.

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"27 октября Наблюдательная миссия ОБСЕ в Гуково и Донецке зафиксировала, как еще один автомобиль для перевозки погибших, обозначенный кодом "200", для потерь российских военных, который пересекал границу между Россией и территорией, удерживаемой сепаратистами. И это только последний из более двадцати таких транспортных средств, зафиксированных за два с половиной года — только тех, которые были замечены", - сказал он.

По словам Байера, несмотря на то, что РФ продолжает отрицать присутствие своих военных на территории Донбасса, подтверждающие факты имеют место: «Несмотря на то, что Россия у себя дома определяет преступлением дискуссии о своих военных потерях в Украине, это не отменяет того факта, что сыны России продолжают погибать в конфликте, в котором их правительство продолжает отрицать потери и свою центральную роль».

Кроме этого, представитель США при ОБСЕ призвал РФ «прекратить насилие и в полной мере выполнять договоренность об отводе войск».

Напомним, СММ ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, 2 ноября заявила, что зафиксировала похоронный фургон с надписью "200" на украинско-российской границе.