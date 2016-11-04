В ОБСЕ за 2,5 года насчитали более двух десятков машин, вывозивших "груз 200" в Россию
Представители СММ ОБСЕ за 2,5 года на Донбассе насчитали более двух десятков машин, обозначенных надписью "груз 200", вывозивших на территорию РФ погибших россиян.
Об этом заявил представитель США при Организации посол Даниэль Байер, сообщает Donpress.com.
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"27 октября Наблюдательная миссия ОБСЕ в Гуково и Донецке зафиксировала, как еще один автомобиль для перевозки погибших, обозначенный кодом "200", для потерь российских военных, который пересекал границу между Россией и территорией, удерживаемой сепаратистами. И это только последний из более двадцати таких транспортных средств, зафиксированных за два с половиной года — только тех, которые были замечены", - сказал он.
По словам Байера, несмотря на то, что РФ продолжает отрицать присутствие своих военных на территории Донбасса, подтверждающие факты имеют место: «Несмотря на то, что Россия у себя дома определяет преступлением дискуссии о своих военных потерях в Украине, это не отменяет того факта, что сыны России продолжают погибать в конфликте, в котором их правительство продолжает отрицать потери и свою центральную роль».
Кроме этого, представитель США при ОБСЕ призвал РФ «прекратить насилие и в полной мере выполнять договоренность об отводе войск».
Напомним, СММ ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, 2 ноября заявила, что зафиксировала похоронный фургон с надписью "200" на украинско-российской границе.