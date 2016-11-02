ОБСЕ зафиксировала похоронный фургон с надписью "200" на украинско-российской границе

17:08, 02 ноября 2016
Война
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Наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, заявляет, что зафиксировала похоронный фургон с надписью "200" на украинско-российской границе.

Фургон с обеих сторон имел надпись на русском языке

Об этом говорится в недельном отчете миссии с 26 октября по 1 ноября 2016 года.

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В частности, как отметили международные наблюдатели, 27 октября в 15:00 на пограничном пункте «Гуково» они увидели фургон с российскими номерными знаками, который пересекал границу из Украины в Российскую Федерацию.

«Фургон с обеих сторон имел надпись на русском языке «Похоронный» и на лобовом стекле на бумаге формата А4 был знак «200». Наблюдательная миссия не имела возможности выяснить, перевозил фургон гроб, или нет», – сказано в сообщении.

*** Груз 200 (двухсотый) – условное обозначение в армии при перевозке тела погибшего военнослужащего к месту захоронения.

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