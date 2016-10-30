Террористы в очередной раз обстреляли контрольный пост пограничников "Марьинка"
10:57, 30 октября 2016Война
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Незаконные вооруженные формирования вчера вечером в очередной раз совершили обстрел из стрелкового оружия позиций контрольного поста пограничников «Марьинка» на Донетчине.
Огонь велся около часа со стороны населенного пункта Александровка / theinsider.ua
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, огонь велся около часа со стороны населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории.
Пограничники в ответ огонь не открывали.
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Напоминается, что днем ранее российские наемники также открывали огонь на данном направлении. Обстрел начался в 22.00.
На то время пропускные операции на данном дорожном коридоре уже не осуществлялись.
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