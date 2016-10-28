Боевики атаковали позиции "Айдара" в Марьинке: одну из них обстреляли, другую - штурмовали (видео)

Вследствие обстрелов там пострадала только техника и бытовые принадлежности, говорится в сюжете ТСН.

Осколками посекло полевую машину – она осталась без стекла и получила дырки в кузове. "Много предложений сдать ее в музей или обменять на два джипа – она стала дороже, чем была", - шутит боец с позывным "Сайгар".

В результате обстрела разрушены также генератор, газовый баллон и бочка для воды. Бойцы говорят, что в ближайшее время придется потерпеть без "коммунальных благ".

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На позицию под названием "Дядя Коля", названную в честь погибшего неподалеку сержанта, ночью пыталась выйти вражеская диверсионная группа. Именно ее прикрывали артиллерией боевики. Нападение было успешно отбито. Не сдалась и "Алушта" – такое название имеет обстреляна позиция.

"Они били сначала прицельно, а потом прощупывали вдоль посадки", - говорит командир с позывным "Зуб". Комбат своих подчиненных хвалит, потому что те еще летом начали окапываться и готовить территорию.

"Позиции полностью оборудованы в инженерном отношении, в тактическом. Опорные пункты готовы к любым активным действиям", - прокомментировал руководитель "Айдара" Максим Марченко.