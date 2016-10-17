Волонтер о "Мотороле": тупое животное, которому просто нравилось убивать
Убитый лидер боевиков "ДНР" по прозвищу "Моторолла" до войны на Донбассе работал автомойщиком и принял участие в нескольких войнах.
Об этом заявил волонтер, руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега на своей странице в Facebook.
По его словам, боевик убивал украинских "киборгов".
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"Во время ротации в ДАП через сепаратистские блокпосты с ним пересекались наши военные. Я их спрашивал о том, кто он на самом деле. И ответ был прост: "мне он показался тупым животным, которому просто нравилось убивать", – написал волонтер.
Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова взорвали в лифте в Донецке. В СБУ и в "ДНР" подтвердили факт смерти "Моторолы".
Главарь "ДНР" Александр Захарченко, комментируя ликвидацию "Моторолы", обвинил в этом украинскую сторону, отметив, что покушением на Арсения Павлова Киев "объявил войну "ДНР"".
Напомним, россиянин Арсений Павлов по прозвищу "Моторола", еще в прошлом году заявлял, что расстрелял 15 украинских военнопленных. Об этом он сказал в телефонном разговоре с Kyiv Post, комментируя информацию, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицького.
"Мне по*** в чем меня обвиняют. Я 15 пленных расстрелял. Мне все по***. Без комментариев. Хочу убиваю, хочу - нет", - заявил он еще в 2015 году.
В Amnesty International ранее заявляли, что есть минимум пять свидетелей того, как Моторола убил пленного защитника донецкого аэропорта Игоря Брановицького. Моторола сказал, что «поможет» избитому Брановицькому, – и дважды выстрелил ему в голову.
Тем не менее, признаний самого боевика в совершении убийств и других доказательств было не достаточно для "Интерпола", чтобы объявить его в международный розыск - ведомство решило, что дело "Моторолы" является "политической".