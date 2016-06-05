В "ДНР" сообщили о ранении одного из главарей боевиков
08:00, 05 июня 2016Война
10701 1
"Представитель министерства иностранных дел" так называемой ДНР Константин Долгов сообщил о ранении одного из главарей боевиков Арсения Павлова ("Моторолы").
Боевик "Моторола" ранен / Скриншот
Об этом Долгов написал на своей странице в Facebook.
Читайте также"Моторола" заявил, что расстрелял 15 украинских военнопленных
"Моторола ранен, осколок повредил левый глаз. Вывезли в Питер на операцию", - написал "представитель МИД "ДНР".
Напомним, ранее Украина обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск россиянина Арсения Павлова с прозвищем "Моторола".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter