В "ДНР" сообщили о ранении одного из главарей боевиков

Об этом Долгов написал на своей странице в Facebook.

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"Моторола ранен, осколок повредил левый глаз. Вывезли в Питер на операцию", - написал "представитель МИД "ДНР".

Напомним, ранее Украина обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск россиянина Арсения Павлова с прозвищем "Моторола".