В "ДНР" сообщили о ранении одного из главарей боевиков

08:00, 05 июня 2016
Война
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"Представитель министерства иностранных дел" так называемой ДНР Константин Долгов сообщил о ранении одного из главарей боевиков Арсения Павлова ("Моторолы").

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Об этом Долгов написал на своей странице в Facebook.

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"Моторола ранен, осколок повредил левый глаз. Вывезли в Питер на операцию", - написал "представитель МИД "ДНР".

Напомним, ранее Украина обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск россиянина Арсения Павлова с прозвищем "Моторола". 

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