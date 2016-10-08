Военные СЦКК заменят украинских бойцов на позициях в Петровском после разведения сил
В Петровском на позициях, которые покинули украинские бойцы в ходе разведения сторон, будут круглосуточно дежурить военнослужащие украинской стороны СЦКК.
"Следует отметить, что на позициях, на которых недавно находились военные, круглосуточно будут дежурить военнослужащие украинской стороны СЦКК. Здесь будет оборудован наблюдательный пункт, ведь согласно рамочному решению в этой зоне могут находиться только наблюдатели СЦКК", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
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Кроме того, как отмечается, ВСУ уже начали обустройство наблюдательного поста и укрытия для СММ ОБСЕ, так как наблюдатели должны постоянно осуществлять мониторинг на всей заданной областью разведения.
"Это делается для обеспечения безопасности наблюдателей Миссии и предотвращения непредвиденных ситуаций на этом участке", - пояснили в Минобороны.
Как сообщал УНИАН, 7 октября в районе сел Богдановка и Петровское Донецкой области прошло успешное разведение войск.