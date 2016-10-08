Военные СЦКК заменят украинских бойцов на позициях в Петровском после разведения сил

"Следует отметить, что на позициях, на которых недавно находились военные, круглосуточно будут дежурить военнослужащие украинской стороны СЦКК. Здесь будет оборудован наблюдательный пункт, ведь согласно рамочному решению в этой зоне могут находиться только наблюдатели СЦКК", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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Кроме того, как отмечается, ВСУ уже начали обустройство наблюдательного поста и укрытия для СММ ОБСЕ, так как наблюдатели должны постоянно осуществлять мониторинг на всей заданной областью разведения.

"Это делается для обеспечения безопасности наблюдателей Миссии и предотвращения непредвиденных ситуаций на этом участке", - пояснили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 7 октября в районе сел Богдановка и Петровское Донецкой области прошло успешное разведение войск.