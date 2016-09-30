Бойцы в зоне АТО рассказали, как обустраивают временное жилье и маскируют его от врагов (видео)

Пока на Донбассе действует "тишина", украинские военные активно маскируют свои позиции.

Читайте такжеНапряженность в зоне АТО "смещается" с приморского и Донецкого направлений на Луганское - Тымчук

Говорят, что большинство нужных строительных материалов и маскировочных сеток привозят волонтеры. Государство тоже выделяет необходимое, но по стандартам, которые принимали еще с довоенных времен. Однако нынешняя война требует больше подземных укреплений.