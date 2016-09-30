Бойцы в зоне АТО рассказали, как обустраивают временное жилье и маскируют его от врагов (видео)
22:02, 30 сентября 2016Война
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Украинские защитники на фронте научились использовать деревья, которые разрушили снаряды, чтобы обустроить и скрыть собственные позиции.
Украинские военные в зоне АТО / REUTERS
Пока на Донбассе действует "тишина", украинские военные активно маскируют свои позиции.
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Говорят, что большинство нужных строительных материалов и маскировочных сеток привозят волонтеры. Государство тоже выделяет необходимое, но по стандартам, которые принимали еще с довоенных времен. Однако нынешняя война требует больше подземных укреплений.
Бойцы в зоне АТО рассказали, как обустраивают временное жилье и маскируют его от врагов
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