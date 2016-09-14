Сегодня зафиксировано 26 случаев нарушения "режима тишины" со стороны боевиков – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских военнослужащих, обстреливая позиции из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия. Также нередки случаи применения оккупантами минометов 82-го и 120-го калибра. Также враг применяет запрещенную Минскими договоренностями артиллерию 152-го и 122-го калибра», - говорится в сообщении.

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В частности, обстрелы со стороны противника из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия велись по позициям украинских военных в Авдеевке, Верхнеторецком, Зайцево, Пескам и Луганском.

Кроме того, по поселку Луганскому, Зайцево, Авдеевке, Пескам и Ленинскому боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Также для осуществления морально-психологического давления на подразделения сил АТО, противник открывал огонь из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии - 152-мм и 122-мм калибра в районе Зайцево, Авдеевки, Каменки и Верхнеторецкого.

В штабе отметили, что на Луганском направлении противник прибег к вооруженным провокациям в районе Новозвановки, где боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

«На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска совершали вооруженные провокации и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному и Широкино. Также они применяли там минометы 82-го калибра», - добавили в пресс-центре.