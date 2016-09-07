Украина вынесет вопрос об освобождении заложников на следующем заседании контактной группы

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы. "На 13 сентября запланирована внеочередная видеоконференция, где одним из главных вопросов будут доклады представителей СММ ОБСЕ и офицеров СЦКК о соблюдении режима тишины на постоянной основе", - говорится в ее сообщении.

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Ввиду отсутствия прогресса в деле освобождения заложников, Украина предложила поставить этот вопрос как ключевой на следующем заседании трехсторонней контактной группы в Минске, которое запланировано на 21 сентября. Мы надеемся, что эта встреча все-таки приведет к конкретному результату – освобождению людей.

Кроме того она сообщила, что достигнута договоренность о запуске железнодорожных перевозок на ветке Попасная-Стаханов, а также окончательного восстановления и запуска перегона Никитовка- Майорск. Работа этих двух направлений необходима для поставок угля на украинские ТЭЦ.