На Донбассе установлено местонахождение 45 украинских заложников - Тандит

Об этом сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире «112 канала».

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«К нам поступила информация от представителей ОРДЛО о наших заложниках. Изначально, до последнего нам говорили о 21- 26 (заложниках - УНИАН), разные цифры назывались. На сегодняшний день мы знаем, что установлено место 45 наших заложников. Это очень важно»,- сказал Тандит.

«Мы по каждому из запрашиваемых лиц со стороны ОРДО и ОРЛО готовы были дать справку. Увидели, что пока переговорщиков с той стороны это не интересовало, называлась цифра 1102, потом 602. Мы же сказали, что на территории Украины установлено 618 лиц, судьба каждого человека имеет свою историю, но мы готовы в любой момент в рамках действующего законодательства отдать тех, кого можно отдать и ждем таких действий со стороны ОРДО и ОРЛО. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем вас порадовать», - добавил советник главы СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявляла, что представители контролируемых Россией боевиков в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске отказываются вести переговоров по освобождению заложников.

Ранее советник главы Службы безопасности Юрий Тандит анонсировал "сюрприз для многих" в вопросе освобождения украинских пленных на Донбассе.