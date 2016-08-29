"Бурная Авдеевка": штаб АТО обнародовал новое видео с передовой
16:27, 29 августа 2016Война
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Авдеевка Донецкой области - одна из самых горячих точек в зоне АТО.
Пресс-центр штаба АТО обнародовал на своей странице в Facebook новое видео с передовой в Авдеевке.
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Авдеевка неоднократно становилась эпицентром боевых действий в зоне АТО. По позициям наших бойцов боевики стреляют, используя ствольную артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, тяжелое вооружение вражеские силы применяют и в отношении местных жителей в так называемой промышленной зоне с целью ослабить позиции наших войск и посеять панику среди людей.
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