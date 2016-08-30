Торговцы страхом

По всему периметру границы с Украиной российская армия приведена в полную боевую готовность. В движение пришли воинские части на северных и восточных рубежах, в оккупированном Крыму и акватории Черного моря, и даже в немного позабытом в России Приднестровье.

Как объясняют в российском министерстве обороны, которое давно пора переименовать в министерство нападения, Путин решил провести очередную внезапную проверку своих войск. На помощь приграничным с Украиной военным округам – Западному и Южному – передислоцированы подразделения из средней полосы России. Защита «вставшей с колен» державы, которую, как известно, все хотят унизить и обидеть, требует постоянной игры военными мускулами: от спецназа и механизированных частей до авиации. Параллельно готовятся к «условиям военного времени» и органы исполнительной власти, и предприятия оборонно-промышленного комплекса…

Помимо этого, за два последних года на границах Украины на постоянной основе развернуто несколько бригад и дивизий. Такая милитаризация даже привела в замешательство еще одних «младших братьев»: в Минске начали задаваться вопросом, а зачем же у их границ в Брянской области начала развертываться военная база. Белорусов быстро и откровенно «успокоил» посол РФ в этой стране. Оказалось, что танки появились якобы для борьбы с украинским «Правым сектором», который уже третий год «угрожает» всем русскоязычным младенцам.

Не стоит также забывать и о двух корпусах, сформированных российским Минобороны в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. Эти подразделения во многом сейчас сформированы из местных коллаборантов и оснащаются по остаточному принципу, но также управляются российским Генштабом.

Оказалось, что танки появились якобы для борьбы с украинским «Правым сектором», который уже третий год «угрожает» всем русскоязычным младенцам

Кроме того, несколько недель назад, после псевдотерактов в Крыму, многих озадачило и испугало заявление Путина о том, что Россия «мимо такого проходить не будет». Российские СМИ сразу же предложили ударить по Украине. Однако хозяин Кремля их не послушал, или, по крайне мере, сделал вид, что не послушал. Зато назначил своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических связей с Украиной.

Однако это никоим образом не снижает риска российской агрессии. Повод, как объяснил российский премьер Медведев, найти не сложно. Достаточно дать клич, что «русских унижают и обижают», и российское общество примет очередную эскалацию.

Но проблема все же есть. В Кремле хотят красивую и победоносную войну. Чтобы хотя бы как в Сирии: российские бомбардировщике открывают люки и бесконечно высыпают бомбы, а после радостно рапортуют об уничтожении очередного пункта управления террористов или ополченцев (кому как нравится). К слову, россиянами не показывают результаты таких бомбежек, как не рассказывают, что в такой бесконтактной войне счет погибших российских военных уже пошел на третий десяток. К слову, это только малая часть того, что просочилось в СМИ. А сколько их на самом деле?

В Кремле хотят красивую и победоносную войну

Простой украинский солдат уже давно объяснил московским стратегам, что «красиво и победоносно» не получится. А, может, и вообще никак не получится. Попытка же будет стоить тысяч жизней российских военных, как их не называй – «несдержавшиеся ополченцы», «солдаты в отпуске» или «солдаты, которые случайно заблудились». Вой русских вдов вряд ли удастся игнорировать.

Именно Вооруженные Силы Украины – а не западные санкции вместе с обеспокоенностью и озадаченностью западных лидеров – гарантируют сохранение сегодняшнего статус-кво и безопасность нашей страны.

А к чему эти показательные передвижения российских танков и самолетов?! В первую очередь, чтобы продемонстрировать свою готовность к решительным действиям, тем самым, усилить переговорные позиции. Судя по всему, в Кремле все еще рассчитывают договориться с Западом и заключить новый «мюнхенский сговор». Неудивительно, что Путин хочет провести встречу в Китае в рамках саммита «Большой двадцатки» по Украине. С Меркель и Олландом, но без Порошенко. Вместе с тем, когда западные партнеры настаивают на полноценном «нормандском формате», Москва заявляет, что беседа вообще может не состояться. Ну, а что касается очередных грандиозных учений Кавказ-2016 накануне саммита «Большой двадцатки», да еще и у украинской границы, то это так, чистая случайность и совпадение.

Роман Цимбалюк, Москва