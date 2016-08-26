Минобороны РФ в рамках учений перебрасывает спецназ к границам Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского военного ведомства. «Экипажи военно-транспортных самолетов осуществляют переброску подразделений специального назначения с северо-запада России на полигоны Южного военного округа», - говорится в сообщении.

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Кроме того, летный состав военно-транспортной авиации выполняет задачи по перебазированию техники инженерно-аэродромной службы на оперативные аэродромы, куда будут переброшены самолеты и вертолеты оперативно-тактической и армейской авиации ВКС.

Всего в переброске подразделений, выполняющих задачи в рамках внезапной проверки боеготовности войск, задействовано около 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации.

Как сообщал УНИАН, 25 августа президент РФ Владимир Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций»

«Сегодня в национальном центре управления обороной страны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с руководящим составом Минобороны России. Он сообщил, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации начата очередная внезапная проверка. В связи с этим войска Южного, часть сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, главного командования воздушно-космических сил, командования воздушно-десантных войск с 7 часов приводятся в боевую готовность «полная», - говорится в сообщении Минобороны РФ.