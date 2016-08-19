Силы АТО отбросили группу вражеских диверсантов в районе Богдановки

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Как отмечается, больше всего, 38 обстрелов, зафиксировано на Донецком направлении. Запрещенную Минскими соглашениями артиллерию 152 мм калибра противник применил по позициям в Троицком и Семтгорью, под обстрелы 122 мм калибром попали Луганское и Ленинское. На участке Торецк - Авдеевка в течение суток враг вел обстрелы из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В Новоселовке, Новгородском, Верхнеторецком и Луганском оккупанты применили БМП, вблизи Троицкого - танк.

По данным пресс-центра, на Мариупольском направлении зафиксировано 23 случая ведения огня противником. В частности, еще до рассвета российские оккупационные войска из гаубичной артиллерии 122 калибра обстреляли опорные пункты сил АТО в Мирном. Марьинка, Павлополь и Красногоровка попали под огонь минометов и гранатометов. По позициям в Новотроицком и Широкино противник применил гранатометы и пулеметы крупного калибра. Вблизи Широкино, Марьинки и Талаковки враг задействовал бронетехнику. Вражеская ДРГ отброшена в районе Богдановки. Вблизи Новотроицкого активизировался снайпер.

Вместе с тем, как отмечается, на Луганском направлении артиллерийским огнем 122 мм калибра противник накрывал Новозвановку и Калиново-Попасное. По позициям в Золотом вражеский огонь открывался из 120 мм минометов и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новоалександровки, Новотроицкого, Попасной, Крымского и Золотого враг открывал в основном гранатометний огонь. В Станице Луганской вооруженные провокации продолжались с применением гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра, а в Новозвановке – стрелкового оружия.

Снова активизировалась воздушная разведка противника, за сутки зафиксировано семь пролетов БПЛА над позициями украинских военных.