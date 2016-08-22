Боевики из ствольной артиллерии обстреляли село Сладкое Донецкой области

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела мероприятия по документированию нарушения режима прекращения огня и применения запрещенных Минскими договоренностями вооружения со стороны НЗФ ОРДО в указанном населенном пункте", - говорится в сообщении.

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Во время осмотра местности украинские наблюдатели зафиксировали факт разрыва 122-мм артиллерийского снаряда в одном дворе по улице Ветеранов. В результате мощного взрыва осколками повреждены стены жилого дома, окна, разбито стекло, а также разрушений претерпел крыша и часть подсобной хозяйственной здания.

А на окраине Сладкого выявлено 11 взрывов артиллерийских боеприпасов. При чем, некоторые воронки были значительно больше других. Наблюдатели предполагают, что здесь разрывались значительно более мощные боеприпасы. Однако остатков боеприпасов, которые бы свидетельствовали о вид оружия, найти не удалось. В результате этого обстрела пострадали сельскохозяйственные угодья и поверхность закультивованого поля.

Среди мирных жителей никто не пострадал.

"Все эти факты нарушений Минских договоренностей задокументированные наблюдателями украинской стороны СЦКК и материалы переданы представителям СММ ОБСЕ в Украине", - подытожили в пресс-центре.