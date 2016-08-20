Российские оккупанты в течение дня осуществили 26 обстрелов сил АТО - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

В частности, на Донецком направлении враг из минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия 11 раз обстрелял украинские позиции на участке Авдеевка – северные окраины Горловки.

На Мариупольском направлении огонь из минометов запрещенного калибра 120 миллиметров оккупанты открывали по Новогригоровке и Старогнатовке, калибр 82 миллиметра использовали в Красногоровке, Марьинке и Широкино.

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Кроме того, в Новогригоровке вражеский огонь велся также из пулеметов крупного калибра, а в Водяном, Тарамчуке, Марьинке и Широкино продолжались провокации с использованием стрелкового оружия. В Широкино к тому же активизировался снайпер.

На Луганщине минометный и гранатометний огонь противник открывал по Новозвановке, в Крымском применил автоматические станковые гранатометы, а в Новоалександровке - снайперское оружие, отметили в штабе.