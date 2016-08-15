СБУ задержала иностранца, который воевал на Донбассе на стороне террористов "ДНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«20-летний иностранец завербовался к террористам в декабре 2014 года с целью подзаработать. Получив прозвище «Стрелок», он принимал участие в боевых действиях под Горловкой и в районе Широкиного», - отмечается в сообщении.

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По данным СБУ, в августе этого года наемник для оформления гражданства Украины в обход украинских блокпостов прибыл в Мариуполь, где его и задержали оперативники спецслужбы.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник взят под стражу. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.