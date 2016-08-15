Боевики в течение дня 18 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении сутки начались с артиллерийского огня в Новосёловке, где боевики применили самоходные артиллерийские установки 122-мм калибра. В Тарамчуке, Талаковке и Водяном террористы нарушали режим тишины огнем из запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм. Защитников Широкино они провоцировали огнем из стрелкового оружия.

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«В Богдановке на рассвете произошло непродолжительное боестолкновение, во время которого вражеская ДРГ применила ГП-25 и стрелковое оружие. Ответный огонь, открытый личным составом опорного пункта сил АТО, отбросил противника», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении, в Авдеевской промзоне, террористы продолжают вооруженные провокации с применением минометов различных калибров. Трижды под минометные обстрелы попадали защитники Майорска, где террористы также открывали и гранатометный огонь. В Зайцево и Нижнем Лозовом применялось стрелковое оружие.

В Луганской области по позициям в Новоалександровке, Новотроицком и Желтом боевики открывали в основном гранатометный огонь. «На этот раз снайпер проявил себя в Новотроицком», - сообщает пресс-центр штаба АТО.