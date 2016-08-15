Боевики пытались захватить опорный пункт сил АТО в районе Новоалександровки: произошел бой

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Как отмечается, на Донецком направлении минометный, гранатометный и пулеметный огонь открывался по укреплениям защитников Авдеевки, там оккупанты применили запрещенные калибры минометов. Огонь из автоматических станковых гранатометов, 82 мм минометов и пулеметов крупного калибра враг вел по позициям в районе Сведлодарской дуги. Под пулеметный и гранатометний огонь попало Ленинское. В Верхнеторецком активность проявил снайпер.

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Кроме того, по данным пресс-центра, под Новоселовкой на Мариупольском направлении противник применил 122-мм артиллерию по позициям в Тарамчуке 82 мм минометы, гранатометы и пулеметы крупных калибров. В Марьинке и Талаковке огонь велся из минометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Водяном, Гнутово и Широкино открывался основном гранатометний огонь. В районе Красногоровки, Старогнатовки и Богдановки провокации продолжались с использованием стрелкового оружия. Вблизи Широкино, Талаковки, Марьинки и Водяного оккупанты активно применяли бронетехнику.

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На Луганщине по позициям в районе Попасной противник открывал огонь из 122-мм самоходных артиллерийских установок и 120 мм минометов. По украинским защитникам в Новоалександровке и Новозвановке враг вел обстрелы из 82 мм минометов, пулеметов крупного калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Третий день подряд в районе Желтого фиксируется деятельность снайпера.

В районе Новоалександровки враг пытался захватить наш опорный пункт. Около 10.10 со стороны населенного пункта Калиновое на расстояние до 100 м подошла ДРГ противника в количестве 3-6 человек и открыла огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевое столкновение длилось 20 минут. Понеся потери, противник отступил.