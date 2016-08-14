За сутки силы АТО уничтожили 3 и ранили 7 оккупантов - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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«Зафиксированы очередные потери в частях и соединениях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ. 13 августа погибли три и ранены семеро военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го АК ВС РФ, а также 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2-го АК ВС РФ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки в зоне АТО, в Николаевке и Богдановке еще до рассвета состоялись боевые столкновения. Во время этих непродолжительных вооруженных провокаций диверсионные разведывательные группы открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Получив достойный отпор на обоих участках, враг отступил.