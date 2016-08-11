На Луганщине боевики открыли огонь в направлении горы Князя Игоря - штаб АТО
За сутки боевики 67 раз обстреляли позиции сил АТО.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Горячо" было на Мариупольском направлении - 32 обстрела.
Боевики дважды применяли запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию по Водяном, 70 снарядов калибра 122 мм были выпущены в сторону украинских укреплений.
На участке фронта Маринка - Широкино боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов и минометов.
"В Новотроицком зафиксировано огонь ззенитних установок. В Старогнатовке, Талаковке и Маринци враг задействовал бронетехнику. Вблизи Широкино и Талаковка активность проявила снайперская пара", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении в районе Авдеевки боевики неоднократно открывали минометный, гранатометный и пулеметный огонь.
С наступлением темноты в опытно боевики применили тяжелую артиллерию.
Читайте такжеБоевики обстреляли два локомотива в зоне АТО
По силам АТО в Луганском и Невельском боевики били из минометов 120 и 82 мм калибра, а у Новоселивки Второй вели гранатометный огонь.
"На Луганском направлении вблизи Станицы Луганской минометные и гранатометные обстрелы противник вел в направлении горы Князя Игоря", - отметили в штабе.
По украинских позициях в Новоалександровке, Новозванивци и Золотом бандиты вели гранатометный огонь. У Попасной террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. На других участках направлении боевики вели в основном неприцельный характер.
Дважды в Мариупольском направлении были обнаружены беспилотные летательные аппараты боевиков, по которым открыли огонь.
"На участке Талаковка-Водяное отмечено комплексное применение комплекса воздушной разведки со средствами огневого поражения противника, вели огонь на подавление целей сил АТО", - говорится в сообщении.