На Луганщине боевики открыли огонь в направлении горы Князя Игоря - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Горячо" было на Мариупольском направлении - 32 обстрела.

Боевики дважды применяли запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию по Водяном, 70 снарядов калибра 122 мм были выпущены в сторону украинских укреплений.

На участке фронта Маринка - Широкино боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов и минометов.

"В Новотроицком зафиксировано огонь ззенитних установок. В Старогнатовке, Талаковке и Маринци враг задействовал бронетехнику. Вблизи Широкино и Талаковка активность проявила снайперская пара", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении в районе Авдеевки боевики неоднократно открывали минометный, гранатометный и пулеметный огонь.

С наступлением темноты в опытно боевики применили тяжелую артиллерию.

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По силам АТО в Луганском и Невельском боевики били из минометов 120 и 82 мм калибра, а у Новоселивки Второй вели гранатометный огонь.

"На Луганском направлении вблизи Станицы Луганской минометные и гранатометные обстрелы противник вел в направлении горы Князя Игоря", - отметили в штабе.

По украинских позициях в Новоалександровке, Новозванивци и Золотом бандиты вели гранатометный огонь. У Попасной террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. На других участках направлении боевики вели в основном неприцельный характер.

Дважды в Мариупольском направлении были обнаружены беспилотные летательные аппараты боевиков, по которым открыли огонь.

"На участке Талаковка-Водяное отмечено комплексное применение комплекса воздушной разведки со средствами огневого поражения противника, вели огонь на подавление целей сил АТО", - говорится в сообщении.