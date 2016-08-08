За сутки в зоне АТО ранены 11 военных

13:09, 08 августа 2016
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО 11 украинских военных получили ранения.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб. Однако 11 наших бойцов были ранены», - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки штаб АТО зафиксировал 61 обстрел со стороны российских оккупационных войск.

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