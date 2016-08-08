За сутки в зоне АТО ранены 11 военных
13:09, 08 августа 2016Война
1611 0
За минувшие сутки в зоне проведения АТО 11 украинских военных получили ранения.
За сутки из-за боевых действий ранены 11 украинских военных / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеЖительница Марьинки получила осколочное ранение в собственном дворе
«За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб. Однако 11 наших бойцов были ранены», - сказал он.
Напомним, за прошедшие сутки штаб АТО зафиксировал 61 обстрел со стороны российских оккупационных войск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter