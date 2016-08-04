Полиция рассказала о последствиях обстрела Авдеевки, город может быть обезвожен
08:57, 04 августа 2016Война
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Из-за обстрела боевиками г. Авдеевка Донецкой области возникла угроза остановки водоснабжения.
В Авдеевке существует угроза остановки водоснабжения / irivne.info
Об этом на своей странице в Facebook глава управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Ближе к полуночи боевики "ДНР" обстреляли Авдеевку. Повреждены линии электропередач. Авдеевский коксохим перешел на аварийный режим работы. Есть угроза остановки водоснабжения - к рассвету город может быть обезвожен", - отметил он.
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Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что с двух часов ночи боевики возобновили обстрелы жилых кварталов населенных пунктов возле Донецка.
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