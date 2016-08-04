Сутки в зоне АТО: Боевики обстреляли населенные пункты вокруг Донецка, на Луганщине - затишье

Российские оккупационные войска продолжают дестабилизировать ситуацию в районе проведения АТО. Враг 38 раз открывал огонь по позициям подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 утра 4 августа.

Читайте такжеРоссийская сторона СЦКК впервые начала подтверждать обстрелы со стороны террористов - украинская сторона

С двух часов ночи противник возобновил обстрелы жилых кварталов населенных пунктов вблизи Донецка.

"Больше всего – 21 случай применения противником оружия зафиксировано на Донецком направлении. Под огонь 120 и 82-мм минометов и гранатометов неоднократно попали позиции украинских воинов в Авдеевке и Майорске. В Зайцево враг нарушил Минские договоренности, дважды открыв огонь из тяжелой артиллерии, применив запрещенные 122-мм артснаряды", - говорится в сообщении.

Огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия противник вел в Невельском и Троицком. В Новгородском, кроме этого применены БМП. Вблизи Авдеевки зафиксирован огонь зенитной установки и снайперская пара.

На Мариупольском направлении было неспокойно на двух участках фронта: Красногоровка – Марьинка и Гнутово – Широкин, где враг активно вел минометный и пулеметный огонь по опорных пунктах сил АТО. В Широкино противник применил тяжелую артиллерию, а в Марьинке - БМП. В Красногоровке и Гранитном зафиксирована снайперская активность.

На Луганщине в течение суток наблюдалось относительное затишье, отметили в штабе.