Украина в Минске выразила обеспокоенность агрессией против миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам очередного заседания ТКГ, которое состоялось сегодня в Минске.

«Мы обеспокоены случаями агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса», - написала она.

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По словам Олифер, попытки запугивания и систематические обстрелы дронов ОБСЕ являются прямой угрозой базовым принципам Минских договоренностей.

Напомним, в недавнем интервью УНИАН заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг подробно рассказал о том, как боевики парализуют работу и сбивают беспилотники ОБСЕ.