Украина в Минске выразила обеспокоенность агрессией против миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе
Украинская сторона обеспокоена случаями агрессии относительно специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории Донбасса.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам очередного заседания ТКГ, которое состоялось сегодня в Минске.
«Мы обеспокоены случаями агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса», - написала она.
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По словам Олифер, попытки запугивания и систематические обстрелы дронов ОБСЕ являются прямой угрозой базовым принципам Минских договоренностей.
Напомним, в недавнем интервью УНИАН заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг подробно рассказал о том, как боевики парализуют работу и сбивают беспилотники ОБСЕ.