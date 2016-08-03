Украина в Минске выразила обеспокоенность агрессией против миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе

18:36, 03 августа 2016
Война
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Украинская сторона обеспокоена случаями агрессии относительно специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

REUTERS

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам очередного заседания ТКГ, которое состоялось сегодня в Минске.

«Мы обеспокоены случаями агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса», - написала она.

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По словам Олифер, попытки запугивания и систематические обстрелы дронов ОБСЕ являются прямой угрозой базовым принципам Минских договоренностей.

Напомним, в недавнем интервью УНИАН заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг подробно рассказал о том, как боевики парализуют работу и сбивают беспилотники ОБСЕ.

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