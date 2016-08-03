За месяц на передовой реанимобиль спас жизни двух военных - волонтеры "Вернись живым"

Деньги на машину, а это 256 224,60 грн, собирали в рамках совместного проекта благотворительной организации «Международный благотворительный фонд «Вернись живым» и «Укрпочты».

За собранные средства организаторы акции приобрели реанимобиль Renauit Naster Win для бойцов 23-го батальона 56-й бригады, которые воюют вблизи Мариуполя.

"Он полностью оснащен необходимыми приборами, которые дают возможность эвакуировать раненого бойца с максимально оказанной ему медицинской помощью", - отметили волонтеры на странице в Facebook.

Водитель-санитар Сергей Саутин, которому посчастливилось получить в пользование реанимобиль, сообщил, что всего за месяц ему удалось вовремя вывезти двух бойцов из под обстрелов.

"Быстрая и очень удобная машина. Такой техники не видели и вряд ли увидим, потому что обычно к нам попадают машины, которые давно нужно списывать с баланса. Мы безгранично благодарны за помощь украинцам", - подчеркнул он.

По словам Андрея Снитко, начальника медицинского сектора М, на сегодня общая потребность в автомобильной технике для эвакуации раненых только сектора М составляет 30 единиц.

Сбор средств на реанимобиль проходил в рамках акции «напиши солдату», благодаря которой жители Киевской и Донецкой областей имели возможность не только отправить по почте искренние слова поддержки и благодарности украинским военным, но и сделать благотворительный взнос, приобретя одну из трех уникальных открыток. На листовках организаторы проекта изобразили то, что солдаты на фронте считают оберегами: отпечатки детских рук, сплетенный желто-голубой браслет и традиционную украинскую вышивку. В течение проекта украинцы приобрели 32 тысячи благотворительных открыток и показали свое неравнодушие к проблемам страны.

Справка. Международный благотворительный фонд помощи армии "Вернись живым" помогает покупать специальное военное оборудование (тепловизоры, приборы ночного видения, дальномеры, рации и т.п.), ремонтировать технику, внедрять системные программные решения и обучающие программы для военных специалистов и подразделений, которые находятся в зоне максимальной опасности на передовой. Фонд имеет открытую публичную бухгалтерию. Помочь проекту можно перейдя по ссылке, или перечислив средства на карту Приватбанка 5457 0822 3299 9685 (Дейнега Виталий – основатель фонда).