Посол США о конфликте на Донбассе: Россия ослабляет или усиливает его тогда, когда решит
Посол США в Украине Джеффри Пайетт подчеркивает, что нарушения режима прекращения огня на Донбассе должны прекратиться.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время дискуссионного клуба, организованного фондом «Открой Украину».
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"Я не знаю, что привело (к обострению на Донбассе - УНИАН). Очевидно, что власти в России имеют возможность усиливать или ослаблять конфликт тогда, когда они решат. Трагично, что сейчас в течение последних нескольких недель мы имели период острой эскалации, которая должна быть прекращена. Наши усилия направлены на Минские соглашения и реализацию Минских соглашений", - заявил Пайєтт.
При этом посол напомнил, что первым условием Минских соглашений является введение полного режима прекращения огня.