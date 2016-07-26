Посол США о конфликте на Донбассе: Россия ослабляет или усиливает его тогда, когда решит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время дискуссионного клуба, организованного фондом «Открой Украину».

Читайте такжеМИД Украины рассказал об обострении ситуации на Донбассе: в июле въехало 19 эшелонов с вооружением и техникой РФ

"Я не знаю, что привело (к обострению на Донбассе - УНИАН). Очевидно, что власти в России имеют возможность усиливать или ослаблять конфликт тогда, когда они решат. Трагично, что сейчас в течение последних нескольких недель мы имели период острой эскалации, которая должна быть прекращена. Наши усилия направлены на Минские соглашения и реализацию Минских соглашений", - заявил Пайєтт.

При этом посол напомнил, что первым условием Минских соглашений является введение полного режима прекращения огня.