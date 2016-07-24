На Мариупольском направлении сложилась напряженная ситуация - штаб АТО

Сегодня российско-террористические войска активнее всего действовали на Мариупольском направлении.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

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Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне проведения АТО, сегодня они 26 раз открывали огонь по позициям украинских армейцев.

«Напряженная ситуация сложилась на Мариупольском направлении. Здесь противник прибег к вооруженных провокаций в районе Новогригорьевки, где из запрещенной Минскими договоренностями 122-мм артиллерии бил по украинских опорных пунктах. Также из 120 и 82 мм минометов российские оккупанты обстреляли наших бойцов в Талаковке, Водяном и дважды - в Старогнатовке. Кроме этого, враг рядом Широкиным стрелял из крупнокалиберных пулеметов и вел снайперский огонь», - сообщили в штабе.

На Донецком направлении 82 мм минометы и гранатометы противник задействовал в Невельском, гранатометы разных систем – в Авдеевке, а стрелковое оружие – рядом с Зайцевым, Майским и Верхнеторецким.

В Луганской области с полуночи и в течение дня сохранялась относительная тишина.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 77 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО, погибли шесть украинских военнослужащих и 13 получили ранения, еще 8 получили контузию. Горячее всего было на Луганском направлении.