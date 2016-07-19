Боевики включили в список для обмена полсотни уголовников, осужденных еще до начала АТО – Бессмертный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный сегодня во время круглого стола в Киеве.

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«Был такой случай: мы почему-то опаздывали на заседание подгруппы и вот мы врываемся в помещение, где господин Грызлов (представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, о котором говорили, что он сорвет с места ситуацию, инструктирует представителей из Луганска и Донецка, что надо украинцам говорить», - рассказал Бессмертный.

«Поэтому место их (представителей ОРДО и ОРЛО) – 0,0 с точки зрения технологии самого процесса», - добавил он.

«Скорее в Донецке и Луганске произойдет Майдан и все это сметет к черту, чем россияне в переговорном процессе откроют форточку, потому что в ту форточку влетит сквозняк, который разорвет там всё на куски», - считает экс-представитель Украины в политической подгруппе.

«Надо на все посмотреть целостно, в том числе по тому списку обмена незаконно удерживаемых лиц, где с той стороны представлены более полусотни уголовных преступников, которые были осуждены до начала войны», - заявил Бессмертный.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что боевики отказались от предложенной украинской стороной схемы обмена заложниками и требуют обмена «всех на всех» по «фантасмагорическому» списку.