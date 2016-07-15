В Марьинке и Красногоровке боевики применили 152-мм артиллерию и 122-мм самоходные установки - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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На Мариупольском направлении под огонь из запрещенной минскими соглашениями 152-мм артиллерии попали украинские позиции в Марьинке и Красногоровке.

Также в Красногоровке боевики применили 122-мм самоходные установки. Из 120-мм минометов террористы били по Широкино и Марьинке. Минометы калибра 82 мм противник использовал в Водяном, Лебединском и Березовом.

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Не прекращают боевики вооруженные провокации и на Донецком направлении. Горячее всего было под Авдеевка. Здесь боевики применили 120 и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также из минометов 120 калибра террористы стреляли по Новоселовке Второй, а по бойцам АТО в Опытном и Зайцево - из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

На Луганщине оккупанты вели как прицельный так и беспорядочный огонь по Новоалександровке, Станице Луганской и Новозвановке.