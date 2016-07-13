В АП рассказали о горячих точках на Донбассе: более 200 мин боевики выпустили в районе Авдеевской промзоны и Горловки

13:56, 13 июля 2016
Война
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Боевики за сутки выпустили более 200 мин по позициям сил АТО в районе Авдеевской промзоны и на окраинах Горловки.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«На Донецком направлении обстановка остается сложной. Несмотря на то, что количество обстрелов за минувшие сутки уменьшилось по сравнению с предыдущими, противник продолжает активно и открыто применять тяжелую артиллерию, минометы, запрещенные Минскими договоренностями», - подчеркнул Лысенко.

«За минувшие сутки на украинские позиции в районе Авдеевской промзоны и на окраинах Горловки враг выпустил более 200 мин различного калибра», - отметил Лысенко.

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Кроме того, на Светлодарской дуге в районе поселка Луганское днем вел огонь вражеский снайпер, а поздно вечером боевики провели там короткий обстрел сил АТО из БМП и гранатометов. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов.

Также 18 раз враг нарушил режим тишины на Мариупольском направлении, из них 5 раз вел обстрелы из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении боевая активность врага вчера несколько снизилась. В частности, в Попаснянском районе сохранялась абсолютная тишина. В Станице Луганской боевики рано утром и поздно вечером провели по одному обстрелу позиций сил АТО, отметил Лысенко.

Также, по его словам, к северу от Бахмутской трассы, возле села Крымское Новоайдарского района, произошли две кратковременные вооруженные провокации врага. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

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