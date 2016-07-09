Российские оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов за сутки до 72 - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, по 33 обстрела зафиксировано на Донецком и Мариупольском направлениях, еще 6 - на Луганщине.

На Мариупольском направлении противник выпустил 20 снарядов из 122-миллиметровой артиллерии по Водяному. В Широкино, Талаковке и Старогнатовке оккупанты применили 120-миллиметровые минометы. Под Талаковкой враг также применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы и вел огонь из БМП.

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На Донецком направлении самыми горячими точками остаются Авдеевка, Зайцево, Майорск и Луганское, где противник обстреливал украинские опорные пункты из минометов калибра 120 миллиметров. Также на Донетчине враг применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Луганщине из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял силы АТО, которые несут службу неподалеку Станицы Луганской и Новоалександровки.