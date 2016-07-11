Задержанный на Донбассе российский наемник призвал соотечественников возвращаться домой

Об этом он рассказал на видео, которое обнародовала Служба безопасности Украины вечером 11 июля, передает Громадське.

«В данный момент я командир взвода №1. Имею звание старшего лейтенанта. Я уже хотел отсюда уехать, написал несколько рапортов, но меня так и не отпустили», — говорит в видео задержан.

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По словам боевика, он прибыл в Украину через неконтролируемую участок границы в городе Красный Луч Луганской области.

В дальнейшем, в его задачу входило прикрытие позиций боевиков «ДНР» возле города Снежного Донецкой области.

«Я обращаюсь ко всем россиянам, кто здесь воюет и у кого есть семьи — возвращайтесь домой. Эта война — бесполезная», — рассказал боевик на камеру.

«Славянская бригада» сформирована в ноябре 2014 в Торезе Донецкой области. Основу бригады составили боевики, которые воевали еще в Славянске под командованием Игоря Стрелкова. Входит в состав корпуса «народной милиции ДНР».

Как сообщал УНИАН, во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников. Украинские военные рассказали, что медики 2-го батальона оказали раненым сторонникам "ЛНВ" первую медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Один от полученных ранений скончался.