Задержанный на Донбассе российский наемник призвал соотечественников возвращаться домой
Гражданин РФ, которого задержали под Троицким Донецкой области 11 июля, сообщил, что служит на территории Украины с марта 2016 года в составе так называемой «Славянской бригады» — 7 бригады, 6 роты, командиром 1 взвода.
Об этом он рассказал на видео, которое обнародовала Служба безопасности Украины вечером 11 июля, передает Громадське.
«В данный момент я командир взвода №1. Имею звание старшего лейтенанта. Я уже хотел отсюда уехать, написал несколько рапортов, но меня так и не отпустили», — говорит в видео задержан.
Читайте также"Я благодарен бойцам ВСУ, что сохранили мне жизнь": СБУ показала видео признаний взятого в плен российского офицера
По словам боевика, он прибыл в Украину через неконтролируемую участок границы в городе Красный Луч Луганской области.
В дальнейшем, в его задачу входило прикрытие позиций боевиков «ДНР» возле города Снежного Донецкой области.
«Я обращаюсь ко всем россиянам, кто здесь воюет и у кого есть семьи — возвращайтесь домой. Эта война — бесполезная», — рассказал боевик на камеру.
«Славянская бригада» сформирована в ноябре 2014 в Торезе Донецкой области. Основу бригады составили боевики, которые воевали еще в Славянске под командованием Игоря Стрелкова. Входит в состав корпуса «народной милиции ДНР».
Как сообщал УНИАН, во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников. Украинские военные рассказали, что медики 2-го батальона оказали раненым сторонникам "ЛНВ" первую медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Один от полученных ранений скончался.