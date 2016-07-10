Военные рассказали про артобстрел под Троицким, из-за которого погибли трое украинских бойцов (видео)

В районе Светлодарской дуги в ночь на субботу, 9 июля, прицельно била вражеская артиллерия и состоялась попытка пехотной атаки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На участке фронта между Горловкой и Дебальцево интенсивность огня ночью огромная. Несколько десятков километров территории находится в поле зрения вражеской беспилотной разведки.

"Беспилотников со стороны сепаров на порядок больше, чем наших. Только стемнеет – сразу летают. Ребята насчитывали несколько десятков за час", - рассказывает боец ВСУ с позывным "Семен".

Именно эти дроны, говорят наши военные, обычно наводят минометные расчеты боевиков и в субботу утром – корректировали артиллерийский огонь противника.

"Выстрелов было до 15. Но точно знали, куда стрелять. Стреляли где-то из-за Новогригорьевки перед Дебальцевом", - говорит "Саймон".

Атака из 152-миллиметровых самоходных "Акаций" длилась не более 5 минут. Дальше, говорят бойцы, была попытка пехотного прорыва. "Четвертый час утра – начался артобстрел наших позиций", - уточняет боец ВСУ.

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Стрелковое нападение украинские бойцы отбили без потерь. Однако из-за артиллерийского обстрела трое украинских военных погибли, еще троих с тяжелыми ранениями доставили в госпиталь. Наши военные говорят, что отвечали из всего, что было под рукой. Но это слишком малый арсенал средств.

"То, что у нас есть, вооружение, которым нам позволяют давать отпор, мы просто реально не достаем. Они об этом знают, и ведут себя вызывающе", - признается "Саймон".

В штабе АТО информацию об артобстреле возле Троицкого подтвердили, однако количество пострадавших украинских военных не уточнили.