Боевики обстреляли позиции возле Троицкого, есть раненые бойцы АТО - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Сегодня около 4 утра возле населенного пункта Троицкое произошел мощный артиллерийский обстрел со стороны боевиков. Есть пострадавшие украинские бойцы, но точного количества мы пока не знаем", - сказал Лысенко.

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Ранее на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов написал, что в результате этого обстрела погибли 3 украинских военных, еще 3 получили тяжелые ранения, у 7 - легкие ранения.

По его словам, "атака была отбита".

Напомним, сегодня ночью также был обстрелян КПВВ "Станица Луганская".