С начала года боевики совершили на Донбассе более 8 тысяч обстрелов - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

“Ситуация на востоке остается крайне напряженной. По состоянию на сегодня уже свыше 8 тысяч обстрелов - нарушений режима прекращения огня”, - сказала Беца.

По ее словам, Российская Федерация как подписант Минских договоренностей не имеет ни желания, ни намерения осуществить никаких практических шагов по реализации Минских договоренностей.

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Беца отметила, что незаконные вооруженные формирования продолжают систематически обстреливать позиции украинских Вооруженных сил на Донбассе.

“Зафиксированы факты применения вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским соглашениям, неоднократно были случаи препятствования деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, отказа в доступе к границе и обстрелов наблюдателей Специальной мониторинговой миссии”, - констатировала она.