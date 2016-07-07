Посол США: Сначала - полное прекращение огня на Донбассе, только затем - выборы

Об этом в интервью Новому времени заявил посол США Джеффри Пайетт.

"Мы активно поддерживаем усилия Франции и Германии, направленные на выполнение Минских соглашений. Но вот принимает ли Кремль их базовые условия — все еще открытый вопрос, особенно в том, что касается обеспечения безопасности, мы этого сегодня не видим. Лучшее, что сегодня может сделать Украина,— это выполнять свою часть Минских соглашений, показывая, что не она является помехой их исполнения. Никто в Вашингтоне не будет требовать от Украины проводить выборы на оккупированных территориях, пока на линии разграничения умирают украинские солдаты. Это очень четкий сигнал: сначала — полное прекращение огня, только затем — выборы", - заявил посол.

Читайте такжеСША передали Украине немало технической помощи для борьбы с коррупцией - посол

По его словам, самой важной частью Минских соглашений является реализация принципа о том, что Донбасс - украинская территория.

"Международно признанные границы Украины должны быть восстановлены. И поскольку Россия — сторона конфликта, российская техника и солдаты также должны покинуть территорию

Украины. И основные усилия дипломатов направлены на то, чтобы выполнить эти понятные условия. Но повторюсь — это хорошие условия для Украины, и здесь важно понимать, что это не формат, где каждая из сторон выбирает для выполнения лишь ту часть соглашений, которая ей удобна. Выполнить придется все, в этом и заключается смысл соглашений. Россия уходит, вы замыкаете контур границы и начинаете отстройку своего государства. Только так", - заявил Пайетт.

Полное интервью читайте в свежем номере еженедельника "Новое время".