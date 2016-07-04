На Донбассе уничтожен российский кадровый офицер - разведка (фото)

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Подтверждено уничтожение командира 7 омсбр полковника ВС РФ Бушуева Александра Николаевича в районе н.п.Харцызск в результате срабатывания осколочной мины направленного действия большой мощности во время его передвижения с собственной охраной к г.Донецк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что событию предшествовали угрозы со стороны командиров отдельных подразделений 7 омсбр совершить справедливый суд над командиром. По сообщению разведки, возмущение командного состава бригады вызвали панические и ошибочные действия полковника ВС РФ Бушуева 29-30 июня, в результате которых 7 омсбр понесла значительные потери.

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"Не владея информацией об обстановке на позициях и потеряв управление над передовыми подразделениями на участке Санжаровка, Луганское, командир 7 омсбр полковник ВС РФ Бушуев предоставил 29 июня ложный доклад о широкомасштабном наступлении сил АТО новому командующему 2 АК, который, без надлежащей проверки, передал ее командующему Центром территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО и запросил санкцию на огонь артиллерии корпуса по передовым позициям 7 омсбр", - говорится в сообщении.

Тогда для упорядочения очередного конфликта в 7 омсбр командование 2 АК временно отстранило командира бригады от выполнения обязанностей и направило его в командировку в Донецк.

"В результате минной ловушки был уничтожен командир 7 омсбр полковник ВС РФ Бушуев Александр Николаевич, а 2 его охранника (кадровые военнослужащие сил специального назначения ВС РФ) получили тяжелые ранения", - подытожили в разведке.