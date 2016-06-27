За сутки российские оккупационные войска 36 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, за сутки российские оккупационные войска 36 раз обстреляли украинские позиции, из них на Мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов, на Донецком - 15, Луганском - 4.

"На Мариупольском направлении по опорным пунктам украинских защитников неподалеку Марьинки, Новотроицкого и Гранитного враг вел огонь из стрелкового оружия, а около Марьинки - из БМП. С наступлением сумерек и до полуночи противник активизировался и обстреливал наши позиции вблизи Старогнатовки и Тарамчука из пулеметов и гранатометов, а у Водяного, Талаковки и Чермалыка - из минометов различных калибров", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении трижды под огнем минометов оказались опорные пункты вблизи Троицкого, Новоселовки Второй и Авдеевки, а позиции неподалеку Зайцево и Новгородского – под огнем крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

По защитникам шахты "Путиловской" ("Бутовка") враг вел огонь из стрелкового оружия и минометов, а возле Опытного – из БМП.

"На Луганщине укрепления подразделений Вооруженных сил Украины в районе Попасной российские оккупанты обстреливали из противотанковых ракетных комплексов, а неподалеку Новоалександровки и Новозвановки - из автоматических гранатометов и 82 мм минометов", - сообщает штаб АТО.