Двое украинских военных получили ранения в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и двое были ранены», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупационные силы на Донбассе не прекращают ведение огня по позициям Вооруженных сил Украины: за сутки зафиксирован 41 обстрел.