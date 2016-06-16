Турчинов: С конца апреля по нашим позициям бьют только прицельно

"Россия делает все, чтобы сорвать Минские договоренности. Не было ни дня, когда бы не обстреливались наши позиции. Но в мае ситуация значительно обострилась. Именно в прошлом месяце мы понесли самые большие потери за последний год: 25 военнослужащих погибли, 98 получили ранения", - рассказал Турчинов в интервью журналу Новое время.

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"Причиной стала демонстративная агрессивность в действиях оккупационных войск, системность и подготовленность провокаций. Пока нет резкого увеличения количества обстрелов - в среднем за сутки их примерно 30-50. Но кардинально изменился подход оккупантов к обстрелам: если еще в начале 2016-го огонь часто велся хаотично, по направлению, то с конца апреля по нашим позициям бьют только прицельно, используя крупнокалиберные минометы, артиллерию и системы залпового огня, запрещенные Минскими соглашениями", - утверждает глава СНБО.

"Более того, российское командование отрабатывает на наших позициях новые современные технологии наведения и коррекции огня", - отметил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны на 15 июня, с начала года террористы 7 тыс. раз нарушили режим тишины, боевые потери составили 623 украинских военнослужащих.